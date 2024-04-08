В Орел приедет известный священник Иоанн Мыздриков
Встреча с жителями пройдет в Свято-Иоанно-Крестительском храме.
Фото: Орловская митрополия
11 апреля в Орел приедет известный диакон и практикующий психолог Иоанн Мыздриков. Встреча с верующими пройдет в Свято-Иоанно-Крестительском храме в 19.00.
– Отец Иоанн записывает познавательные подкасты, дает советы своим подписчикам, участвует в психологических семинарах и конференциях, является экспертом передач радио "Вера", - говорится в релизе Орловской епархии.
Мероприятие смогут посетить все желающие. Вход будет свободным, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.