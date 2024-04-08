С начала года более 70 орловских сирот получили квартиры

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8:00, 8 апреля 2024 года
С начала года более 70 орловских сирот получили квартирыНа эти цели уже потратили более 200 миллионов рублей.
Фото: "Вести-Орел"
С начала 2024 года муниципалитеты Орловской области купили 72 квартиры для детей-сирот. На текущую дату на эти цели потрачено 200,7 миллиона рублей.
Всего в 2024 году планируется израсходовать 557,6 миллиона рублей на закупку квартир для детей-сирот, сообщили в пресс-службе облправительства.
Согласно законодательству, дети-сироты могут получить квартиру благодаря сертификату. Орловцы сами выбирают, где хотят получить жилье.
Сергей Силаев
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