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8:00, 8 апреля 2024 года С начала года более 70 орловских сирот получили квартиры На эти цели уже потратили более 200 миллионов рублей.



Фото: "Вести-Орел"

С начала 2024 года муниципалитеты Орловской области купили 72 квартиры для детей-сирот. На текущую дату на эти цели потрачено 200,7 миллиона рублей.



Всего в 2024 году планируется израсходовать 557,6 миллиона рублей на закупку квартир для детей-сирот, сообщили в пресс-службе облправительства.



Согласно законодательству, дети-сироты могут получить квартиру благодаря сертификату. Орловцы сами выбирают, где хотят получить жилье.





Сергей Силаев



