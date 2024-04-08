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7:30, 8 апреля 2024 года Энергетики установили два новых трансформатора под Орлом Работы провели в поселке Образцово.



Фото: архив "Вести-Орел"

Часть коттеджного комплекса "Образцово" под Орлом не газифицирована, поэтому во время холодов жители отапливают дома с помощью электричества. После анализа электропотребления специалисты приняли решение о разукрупнении сети.



Как рассказали в департаменте ЖКХ региона, энергетики установили два трансформатора большей мощности, питающие улицы 1-я, 2-я, 3-я Брянская. Также специалисты заменили автоматический выключатель.



– Эти меры позволят сократить время перерывов подачи электрической энергии как при возможных технологических нарушениях, так и при плановых работах по обслуживанию оборудования, - сообщили в департаменте.







Сергей Силаев



