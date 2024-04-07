Православные орловцы отмечают Благовещение

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11:00, 7 апреля 2024 года
Православные орловцы отмечают БлаговещениеСогласно Евангелию, в этот день Дева Мария узнала, что родит Спасителя.
Фото: архив "Вестей"
7 апреля православные христиане вспоминают жизнь праведной и благочестивой Девы Марии, которая с детства жила в храме. В Благовещение ей явился архангел Гавриил и сообщил благую весть.
Мария с покорностью приняла свое предназначение. Спаситель родился ровно через девять месяцев.
Верующие стараются в этот день поучаствовать в таинствах исповеди и причастия.
Сергей Силаев
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