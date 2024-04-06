Под Орлом женщина на малолитражке сбила пешехода

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15:07, 6 апреля 2024 года
Под Орлом женщина на малолитражке сбила пешеходаМужчина госпитализирован в областную больницу.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области в ДТП пострадал пешеход. 60-летний мужчина оказался под колесами автомобиля "Дэу Матиз" в районе села Горки под Орлом.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП случилось 5 апреля примерно в 17.30. 36-летняя женщина ехала на малолитражке по дороге Орел-Брянск и допустила наезд на пешехода.
- В результате ДТП пострадал пешеход. Он с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован в ООКБ. Водитель трезв, - отметили в ведомстве.
Ольга СУПОНЕВА
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