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15:07, 6 апреля 2024 года Под Орлом женщина на малолитражке сбила пешехода Мужчина госпитализирован в областную больницу.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в ДТП пострадал пешеход. 60-летний мужчина оказался под колесами автомобиля "Дэу Матиз" в районе села Горки под Орлом.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, ДТП случилось 5 апреля примерно в 17.30. 36-летняя женщина ехала на малолитражке по дороге Орел-Брянск и допустила наезд на пешехода.



- В результате ДТП пострадал пешеход. Он с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован в ООКБ. Водитель трезв, - отметили в ведомстве.





Ольга СУПОНЕВА



