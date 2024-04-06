В Орле пройдет открытая тренировка от именитого боксера и тренера по пожарному спорту
Присоединиться можно 7 апреля.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
7 апреля празднуется Всемирный день здоровья. В Орле в этот день пройдет открытая тренировка для всех желающих, проведут ее тренер по пожарно-спасательному спорту Дмитрий Сорочкин вместе с чемпионом мира по боксу Эдуардом Трояновским.
Всех адептов здорового образа жизни приглашают в Детский парк, на фестивальную площадку. Старт тренировки в 10.30, сообщили в региональном МЧС. Сюрпризом для гостей станет пожарная эстафета.