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11:16, 6 апреля 2024 года

В Орле на уборку улиц 6 апреля вышли 27 коммунальных машин

Город продолжают приводить в порядок после зимы.

Фото: архив "Вестей"

В Орле продолжается весенняя уборка улиц. Сегодня, 6 апреля, работает 27 единиц спецтехники.

Работают самосвалы, тракторы, "бродвеи," поливомоечные машины и другая техника, которая подметает улицы, вывозит смет, моет дороги. Уборка идет в разных районах, приводят в порядок проезжую часть, прилотковую зону, тротуары, мосты. 

Кроме того, по информации горадминистрации, продолжается ямочный ремонт дорог. Сегодня рабочие будут латать проезжую часть улицы Сурена-Шаумяна.

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Ольга СУПОНЕВА
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