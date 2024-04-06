В Орле на уборку улиц 6 апреля вышли 27 коммунальных машин
Город продолжают приводить в порядок после зимы.
Фото: архив "Вестей"
В Орле продолжается весенняя уборка улиц. Сегодня, 6 апреля, работает 27 единиц спецтехники.
Работают самосвалы, тракторы, "бродвеи," поливомоечные машины и другая техника, которая подметает улицы, вывозит смет, моет дороги. Уборка идет в разных районах, приводят в порядок проезжую часть, прилотковую зону, тротуары, мосты.
Кроме того, по информации горадминистрации, продолжается ямочный ремонт дорог. Сегодня рабочие будут латать проезжую часть улицы Сурена-Шаумяна.