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11:04, 6 апреля 2024 года

Взята под стражу орловчанка из ревности убившая сожителя

Кровавый конфликт разыгрался в Урицком районе.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области суд взял под стражу 50-летнюю жительницу Урицкого района. Ее подозревают в убийстве сожителя, совершенном в пьяном состоянии.

Между задержанной и ее 52-летним кавалером произошла ссора. Парочка находилась в общежитии, в деревне Большое Сотниково. Подробностей конфликта следствие не разглашает, но известно, что все случилось на почве ревности: женщина приревновала сожителя, схватилась за нож и нанесла ему удар в грудь. Раненый скончался на месте происшествия. 

Следователем завершено производство неотложных первоначальных следственных действий, по результатам которых женщине предъявлено обвинение в убийстве. Ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. 


Ольга СУПОНЕВА
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