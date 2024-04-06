В Орловской области завершился ремонт еще одной районной поликлиники
В порядок привели медучреждение в Должанском районе.
Фото: газета "Знамя труда"
Ремонт поликлиники Должанской районной больницы завершился в Орловской области. Работа обошлась в 43 миллиона рублей.
В порядок медучреждение удалось привести в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В поликлинике заменили инженерные сети, смонтировали вентилируемый фасад, провели капитальный ремонт кровли, а также выполнили внутренние отделочные работы, сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.