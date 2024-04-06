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8:55, 6 апреля 2024 года В Орле отремонтируют школу для детей с ОВЗ Выделено более 90 миллионов рублей.



Фото: vk.com/club193315487

В Орле ремонт ждет школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Выделена федеральная субсидия в сумме более 90 миллионов рублей.



Речь идет об учебном учреждении, расположенном в Соляном переулке облцентра. Уже определен подрядчик, им стало ООО "СК "Гранит". Согласно контракту, ремонт должен завершиться в срок до 14 ноября 2024 года.



- В рамках указанного контракта будет выполнен комплексный ремонт здания, в том числе монтаж вентилируемого фасада, ремонт входной группы, замена окон и полов, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, установка новой системы охраннопожарной сигнализации, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА



