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17:00, 6 апреля 2024 года Орловский священник побеседовал со студентами о Великом посте Беседа прошла техникуме сферы услуг.



Фото: Орловская епархия

Руководитель информационно-аналитического отдела Орловской епархии Алексей Лаушкин встретился со студентами Орловского техникума сферы услуг.



Священник поговорил с молодыми людьми о смысле Великого поста в жизни православных христиан. Отец Алексей обратил внимание на то, что стараться совершать добрые поступки. проявлять милосердие и помогать ближнему необходимо не только в постное время. Также участники встречи узнали, что пищевые ограничения в пост являются средством достижения христианских добродетелей.



– Беседа вышла живой и интересной. Студенты делились своими мыслями и задавали вопросы, - сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.















Сергей Силаев



