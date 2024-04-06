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16:00, 6 апреля 2024 года Летние веранды открылись в Орле Этому поспособствовала теплая погода.



Фото: Сергей Силаев

Жители и гости областного центра снова могут завтракать, обедать и ужинать на летних верандах. Они открылись в начале апреля.



После временного похолодания в Орле, синоптики ожидают со следующей недели увеличение температуры до +20..+22 градусов. Такие показатели будут держаться, как минимум, до выходных - 13-14 апреля.





Сергей Силаев



