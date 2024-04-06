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11:00, 6 апреля 2024 года В Орловской области стартовал чемпионат по водному туризму Водное ралли "Весна-2024" продлится два дня.





В Орловской области стартовал ежегодный региональный чемпионат по водному туризму. Водное ралли "Весна 2024" продлится два дня, 6-7 апреля.



В два соревновательных дня спортсменам-водникам предстоит пройти участки рек Цон и Ока. Сегодня участников ждет гонка от поселка Богдановка Урицкого района до лесополосы в Сабуровском поселке, экипажи пройдут по реке Цон 27 километров. В лесу туристов ждет ночевка, а завтра, 7 апреля, водники пойдут от места финиша первого этапа до Лужковского моста в Орле, расстояние 15 километров.



Победителей жюри определит в нескольких категориях.





Ольга СУПОНЕВА



