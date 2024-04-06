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18:00, 6 апреля 2024 года В Орле определят чемпиона города по шахматам Турнир состоится 8-14 апреля.



Фото: "Вести-Орел"

Открытый чемпионат города Орла по шахматам среди мужчин и женщин запланирован на 8-14 апреля. Турнир пройдет на базе Шахматно-шашечной школы.



Спортсменов разделят на две группы: "А" - сильнейшие игроки, имеющие 1-й разряд и выше, "Б" - все желающие. Контроль времени в первой группе - 60 минут + 30 секунд за ход, во второй - 90 минут без добавления.



1-5 туры стартуют 8-12 апреля в 17.30, а 6-7 туры – 13-14 апреля в 15.00 соответственно. Победителей в каждой из групп наградят почетными грамотами и призами.





Сергей Силаев



