В Орловской области увеличили пенсии

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9:30, 4 апреля 2024 года
В Орловской области увеличили пенсииПовышение выплат коснулось больше 44 тысяч человек.
Более 44 тысяч жителей Орловской области с 1 апреля стали получать проиндексированные на 7,5% пенсии по государственному обеспечению. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:
• участников Великой Отечественной войны;
• граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда";
• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
• граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
• космонавтов и летчиков-испытателей;
• некоторых других граждан.
Средний размер социальной пенсии после индексации на Орловщине вырастет до 12,9 тысячи рублей. Выплата детям-инвалидам в среднем составит почти 19 тысяч, инвалидам первой группы – 18,3 тысячи.
Выплаты участникам Великой Отечественной войны, получающим одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, вырастут в среднем до 54 тысяч рублей.
Пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, будет увеличена в среднем до 38,2 тысячи рублей.
Артем Ежаков
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