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15:33, 2 апреля 2024 года Премиум-аккаунт, золото и скидки: новые бонусы для пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома» «Ростелеком» обновляет список бонусов для игры «Мир танков» от Lesta Games в рамках игровой опции «Мир танков. Мир кораблей» в составе тарифов линейки «Игровой».





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«Ростелеком» обновляет список бонусов для игры «Мир танков» от Lesta Games в рамках игровой опции «Мир танков. Мир кораблей» в составе тарифов линейки «Игровой». Начиная с 1 апреля 2024 года в обновленной опции тарифа появятся три премиум-танка, доступных для аренды, которые будут обновляться каждый месяц. По истечении месяца любой понравившийся танк можно будет приобрести со скидкой 15%. Кроме того, игроки получат купон на скидку 15% для выгодных покупок техники, золота или товаров из раздела «Внешний вид» в премиум-магазине «Мир танков».



Игроки смогут заработать дополнительное золото, выполняя ежедневные и еженедельные задачи. При попадании в «Топ-10» (по опыту в своей команде или заработка 30 000 чистого опыта в случайных боях на технике VI и более высокого уровней) пользователи опции «Мир танков. Мир кораблей» получат ценные награды — от 20 до 100 золота. Также будет доступен премиум-аккаунт, благодаря которому можно зарабатывать больше опыта и кредитов за каждый бой и ускорять продвижение в игре.



Для доступа к опции необходимо подключить тарифный план «Игровой», привязать свой аккаунт «Ростелеком ID» к игровой платформе и активировать одноименную опцию «Мир танков. Мир кораблей». Больше информации по ссылке.



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«Мир танков» — удостоенная множества наград многопользовательская онлайн-игра, с уникальным игровым процессом, основанным на сочетании нескольких жанров. Игрок может продумывать собственную тактику, играя в одиночку или в команде. «Игровой» от «Ростелекома» — уникальный тариф домашнего интернета, благодаря которому геймеры получают ряд ценных опций:



 надежный высокоскоростной доступ в интернет;

 эксклюзивные игровые бонусы в играх от издателей Lesta Games, VK Play и

«Фогейм»;

 низкий пинг;

 выделенную линию и специальную команду технической поддержки, с которой можно разговаривать на одном языке.



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков

(20,7 млн).



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений иуслуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-

оборудования.



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