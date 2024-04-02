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12:20, 2 апреля 2024 года Когда на чаше весов квартира в новостройке или на вторичке, то следует тщательно взвесить все "За" и "Против"

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