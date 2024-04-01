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17:00, 1 апреля 2024 года В Орловской области проведут аудит сети электротранспорта Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков по итогам посещения ОАО "УКХ Белкоммунмаш".





1 апреля в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь орловская делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым посетила ОАО «УКХ Белкоммунмаш». Предприятие занимается производством и капитальным ремонтом подвижного состава городского электрического транспорта.



По итогам визита глава региона отметил, что на Орловщине обновления требуют как контактная сеть, так и электротранспорт.

"У холдинга богатый опыт работы с российскими регионами. На предприятии мы увидели производство и те высокие результаты, которые достигаются. Это хорошая основа для проработки тех предложений и инициатив, которые можно реализовать на территории Орловской области", – заявил Клычков. Также губернатор заявил, что в регионе проведут аудит сети электротранспорта для определения дальнейших шагов.





