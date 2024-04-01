понедельник 1.04.2024 17:15:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 1 апреля 2024 года

В Орловской области проведут аудит сети электротранспорта

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков по итогам посещения ОАО "УКХ Белкоммунмаш".


1 апреля в ходе рабочей поездки в Республику Беларусь орловская делегация во главе с губернатором Андреем Клычковым посетила ОАО «УКХ Белкоммунмаш». Предприятие занимается производством и капитальным ремонтом подвижного состава городского электрического транспорта.

По итогам визита глава региона отметил, что на Орловщине обновления требуют как контактная сеть, так и электротранспорт.
"У холдинга богатый опыт работы с российскими регионами. На предприятии мы увидели производство и те высокие результаты, которые достигаются. Это хорошая основа для проработки тех предложений и инициатив, которые можно реализовать на территории Орловской области", – заявил Клычков.
Также губернатор заявил, что в регионе проведут аудит сети электротранспорта для определения дальнейших шагов.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.