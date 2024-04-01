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15:55, 1 апреля 2024 года Орловца заподозрили в публичных призывах к терроризму Возбуждено уголовное дело.



Фото: архив

На жителя Орловской области возбудили уголовное дело. Его заподозрили в размещении материалов к враждебным действиям против представителей власти. Преступление было совершено в социальной сети "Вконтакте".



– В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что орловец, используя учетную запись в социальной сети "Вконтакте" разместил публикации, побуждающие к враждебным действиям к представителям органов власти, - сообщила официальный представитель УФСБ России по Орловской области Юлия Чертова.



В настоящее время проводятся следственные действия.





Сергей Силаев



