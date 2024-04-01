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14:25, 1 апреля 2024 года

Андрей Клычков подвел итоги встречи с Александром Лукашенко

Она прошла в Минске 1 апреля.


Фото: скриншот видео "Телеграммы из Орла"

Глава Орловской области Андрей Клычков прокомментировал итоги встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Губернатор отметил, что область имеет большой потенциал по использованию белорусской сельхозтехники.

У нас накоплен большой опыт взаимоотношений с Минским автомобильным заводом, с Минским тракторным заводом по использованию техники, интеграции с нашими предприятиями. Поэтому будем прорабатывать инициативу по созданию белорусского мультибрендового сервисно-дилерского центра на территории Орловской области, - подчеркнул глава региона.

Упомянул Андрей Клычков и продовольственную безопасность. Этот вопрос является ключевым как для Республики Беларусь, так и для Российской Федерации. С белорусскими научными центрами регион имеет хорошие наработки по селекции семян сахарной свеклы, сои, рапса и зерновых культур.

Напомню, что на полях Орловской области в прошлом году собрано почти 5 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Традиционно на Орловщине славились белорусские строители. Поэтому сегодня надеемся на выстраивание тесного взаимодействия и в этой отрасли, - отметил Клычков.
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Сергей Силаев
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