В Орловской области ищут женщину в черной одежде

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18:19, 1 апреля 2024 года
В Орловской области ищут женщину в черной одеждеО местонахождении Лидии Дуровой (Клиндуховой) ничего неизвестно с 27 марта.
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Орловской области
В Орловской области объявлен поиск 75-летней Лидии Дуровой (Клиндуховой). Ее местонахождение неизвестно с 27 марта.
Женщина проживает в деревне Жилина Орловского округа.
Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-серые.
Была одета в черную куртку, черные брюки, черные полусапожки, темно-серую шапку. При себе имела коричневую сумку.
Информацию о местонахождении женщины необходимо сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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