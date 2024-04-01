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18:19, 1 апреля 2024 года В Орловской области ищут женщину в черной одежде О местонахождении Лидии Дуровой (Клиндуховой) ничего неизвестно с 27 марта.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Орловской области

В Орловской области объявлен поиск 75-летней Лидии Дуровой (Клиндуховой). Ее местонахождение неизвестно с 27 марта.

Женщина проживает в деревне Жилина Орловского округа.



Приметы: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза светло-серые.



Была одета в черную куртку, черные брюки, черные полусапожки, темно-серую шапку. При себе имела коричневую сумку.



Информацию о местонахождении женщины необходимо сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.





