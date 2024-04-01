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13:27, 1 апреля 2024 года Орловские молодогвардейцы наведались в подшефный собачий приют Волонтеры привезли корм и погуляли с животными.







Волонтеры "Молодой гвардии" пополнили запас провианта в приюте "Альфа". Здесь живут 76 собак. Только сухого корма в сутки им нужно 30 килограмм. Ребята привезли не только его, но также мясо и макароны.



Приют "Альфа" – подшефный для молодогвардейцев. Они не только подкармливают собак, но и помогают сотрудникам ухаживать за ними.



Сейчас приюту нужны средства от паукообразных – проснулись клещи: у "Альфы" есть официальная группа в социальных сетях, через нее можно связаться с сотрудниками.





Мария Преснецова



