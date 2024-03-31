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16:42, 31 марта 2024 года Рабочая поездка Андрея Клычкова в Республику Беларусь продолжится в Минске 31 марта делегация во главе с губернатором Орловской области работала в Гомеле.





Делегация Орловской области во главе с губернатором Андреем Клычковым начала работу в рамках рабочего визита в Республику Беларусь.



Первым пунктом поездки стал Гомель, где Андрей Клычков и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Иван Крупко подписали план мероприятий на 2024 – 2026 годы о торгово-экономическом, научно техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве между Орловской и Гомельской областями. Также делегация поучаствовала в церемонии возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда.

"Орловскую и Гомельскую область многое связывает – мы активно взаимодействуем в сфере сельского хозяйства и промышленности, патриотического воспитания молодежи, здравоохранения, спорта, культура. Работая вместе, в формате глубокой интеграции и взаимоподдержки, мы выполняем важные задачи, которые стоят перед нашими союзными государствами", – отметил губернатор. 1 апреля делегация отправится в Минск, где начнется активная работа членов бизнес-делегации Орловской области в органах государственного управления Беларуси, на предприятиях и организациях.



Напомним, что в рамках командировки у главы Орловщины запланировано несколько встреч, включая встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Будут обсуждаться вопросы общего взаимодействия.





