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15:00, 31 марта 2024 года В Орле разработали тележку для эвакуации раненых Ее испытают в военных условиях.





Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев в своих социальных сетях рассказал о разработке эвакуационной тележки для применения в зоне СВО. Ранее подобные средства попросил приобрести командир медицинской службы батальона в Артемовске.

"Тележку испытали в мирной жизни, отзыв положительный. Передадим на фронт для испытания в военных условиях. Потом будем понимать, какие сделать правильные доработки. Ребята постарались предусмотреть все особенности фронта. Тележка легкая, удобная, складная, прочная и сбалансированная", – сообщил Лежнев. По словам советника губернатора, одна из компаний сделает партию из десятка таких тележек.





Артем Ежаков



