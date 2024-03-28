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15:37, 28 марта 2024 года В Орле разрезали "инфляцию" Повышение цен и ключевую ставку обсудили с представителями финансовых структур.





Повышение цен и ключевую ставку обсудили с представителями финансовых структур.



Об инфляции, ключевой ставке и работе в новых экономических и санкционных условиях с представителями бизнеса, финансовых организаций и предприятий сегодня говорили топ-менеджеры Банка России.



Во время рабочей поездки на Орловщину обсуждали потребительскую активность, динамику развития бизнеса и деловой активности. Одной из тем встречи стали особенности кредитования, инвестиции, а также нюансы поставки продукции на экспорт.

Кирилл Тремасов, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России: "Мы стараемся доносить логику принимаемых решений, рассказывать бизнесу и населению, что и почему мы делаем. Это нужно для повышения доверия к проводимой денежно-кредитной политике". Символической частью форума стало разрезание "инфляции" – пряника, приготовленного хозяйкой небольшой пекарни.





