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18:00, 27 марта 2024 года Колебание уровня воды в орловских водоемах продолжается На данный момент подтоплены восемь низководных мостов.







В Орловской области остаются подтопленными восемь низководных мостов. Вода настигла переправы в Мценском, Малоархангельском, Залегощенском районах и Орловском муниципальном округе, а также набережную Оки в Орле.



Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова рассказала, как специалисты готовились к половодью, в чем его отличие от паводка и на сколько метров вода поднимется в 2024 году.





Эльза Ахмедбекова



