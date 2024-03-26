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13:30, 26 марта 2024 года Дата субботника в Орле пока неизвестна Однако в порядок областной центр рабочие уже приводят после зимы.



Фото: пресс-служба городской администрации

В Орле продолжается весенняя уборка города. Активно ведется механизированная работа: спецтехника "Спецавтобазы" приводит в порядок дороги, тротуары, остановки.



Уборщики трудятся в каждом из четырех районов областного центра на центральных улицах и в частном секторе. Рабочие освобождают улицы от шин и веток, подметают и убирают оставшуюся наледь. Ежедневно в работе задействовано порядка 80 человек, сообщили в пресс-службе мэрии.





Также в Орле скоро состоится городской субботник. Ранее глава региона Андрей Клычков предложил орловцам выйти на уборку во время прямого эфира. О точной дате проведения будет сообщено позже.





Сергей Силаев



