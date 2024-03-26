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11:45, 26 марта 2024 года Почти 50 тысяч квадратов жилья ввели в эксплуатацию на Орловщине в 2024 году Цифры озвучил глава региона.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 26 марта во время прямого эфира сообщил, что в регионе с начала 2024 года в эксплуатацию введено почти 50 тысяч квадратных мер жилья.



– За первые два месяца 2024 года в регионе введено в эксплуатацию 49,4 тысячи квадратных метров жилья, из которых почти 13 тысяч квадратных метров жилья приходится на многоквартирные дома, остальные 36,5 тысяч квадратных метров жилья - на индивидуальное строительство. До конца 2024 года необходимо ввести 322 тысячи квадратных метров, - сообщил глава региона.



Андрей Клычков подчеркнул, что в регионе продолжают работу в рамках нацпроектов, инициированных президентом Владимиром Путиным. Ввод в эксплуатацию жилья проходит в рамках одного из них – "Жилье и городская среда".





Сергей Силаев



