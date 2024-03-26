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11:15, 26 марта 2024 года Число подтопленных мостов на Орловщине увеличилось до восьми Под водой оказались переправы в Орловском округе и Залегощенском районе.



Фото: сообщество Вконтакте "Вятский Посад"

В Орловской области подтопило восемь низководных мостов по состоянию на 26 марта. За последние сутки вода настигла две переправы: в деревне Гать Орловского округа и мост через реку Неручь Залегощенского района. Об этом сайту "Вести-Орел" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Мониторинг паводка продолжается. Специалисты наблюдают колебание уровней воды в водоемах.





Сергей Силаев



