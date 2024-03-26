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11:00, 26 марта 2024 года В Орле обсудили антитеррористические меры Состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры региона, где рассмотрели вопрос эффективности работы властей и правоохранителей по противодействию экстремизму и терроризму. В работе коллегии поучаствовали губернатор Андрей Клычков, начальник областного УФСБ Вячеслав Князьков, начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, прокуроры, члены коллегии, представители органов власти.



Прокурор Орловской области Алексей Тимошин обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах массового посещения людей и социальной инфраструктуры. Прокурор предложил сконцентрировать усилия на принятии превентивных мер, направленных на выявление и пресечение нарушений, сообщили в пресс-службе облправительства.



Губернатор отметил, что после поступления информации о теракте в Подмосковье, в регионе приняли дополнительные меры безопасности: усилили наряды полиции, охрану социальных объектов.



– В нынешней обстановке степень нашей ответственности на порядок возрастает, - подчеркнул глава региона. Убежден, что перед лицом этой большой беды мы отмобилизуем все силы для борьбы с терроризмом, с теми угрозами, которые выходят сегодня на первый план. Защитим Россию, Орловщину, - отметил глава региона.





Сергей Силаев



