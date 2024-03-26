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8:00, 26 марта 2024 года В Орле бойцу СВО подарили военную форму и ботинки В ближайшее время он планирует вернуться на службу.



Фото: пресс-служба администрации Орла

В орловской мэрии состоялась встреча с участником спецоперации. Зимой 2024 года Игорь добровольцем отправился на фронт.



Выполняя боевую задачу, боец получил ранение. После лечения он вновь отправится на передовую.



Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Игорю передали комплект формы и военные ботинки. Вернуться скорее с Победой домой орловцу пожелал заместитель мэра Алексей Степанов.





Сергей Мерцалов



