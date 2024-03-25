Орловские прихожане подарили заключенным книги

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11:30, 25 марта 2024 года
Орловские прихожане подарили заключенным книгиПосылку передал Успенский собор Орла.
Фото: Орловская митрополия
Прихожане Успенского собора Орла собрали для осужденных более 300 книг на православную тематику. Духовную литературу передали в исправительную колонию № 5 поселка Нарышкино.
Кроме того, для осужденных Успенский собор приобрел шесть комплектов шахмат и пять комплектов шашек. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Сергей Мерцалов
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