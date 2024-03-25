В Кромском районе сгорел дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
В селе Кривчиково Кромского района утром 23 марта сгорел дом. Трагедия случилась около 08.00.
Как рассказалив пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, огонь мог распространиться на рядом стоящие здания строения. В результате дом полностью выгорел кровля обрушилась. Огонь тушили пожарные и добровольцы.
Никто не пострадал. Как стало известно сайту "Вести-Орел", в доме проживали мама и маленький ребенок, в соцсетях организовали сбор средств. Причину пожара установят специалисты, в результате никто не пострадал.