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10:00, 25 марта 2024 года В Кромском районе сгорел дом В нем проживала женщина с ребенком.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Кривчиково Кромского района утром 23 марта сгорел дом. Трагедия случилась около 08.00.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, огонь мог распространиться на рядом стоящие здания строения. В результате дом полностью выгорел кровля обрушилась. Огонь тушили пожарные и добровольцы.



Никто не пострадал. Как стало известно сайту "Вести-Орел", в доме проживали мама и маленький ребенок, в соцсетях организовали сбор средств. Причину пожара установят специалисты, в результате никто не пострадал.





Сергей Силаев



