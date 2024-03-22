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13:00, 22 марта 2024 года

Орловский врач рассказал, что может спровоцировать эпилепсию

О заболевании и возможностях его лечения в Орле корреспондент Елена Литинская поговорила с врачом-эпилептологом Алексеем Макаровым.



В конце марта отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. От нее страдает один процент жителей Земли, это порядка 50 миллионов человек.

Эпилепсией страдают и взрослые, и дети. Многие детские эпилепсии заканчиваются в детском возрасте. Выделяется даже специальная группа – самокупирующаяся эпилепсия.

Эпилепсия характеризуется тем, что в мозге возникают разряды, которые при большой частоте вызывают припадки. Но болезнь может проявляться иначе: трясется определенная часть тела или человек и вовсе замирает и ни на что не реагирует. Характер приступов зависит от того, в какой части мозга формируются разряды.

В группе риска находятся люди с повреждениями нервной системы, перенесенными черепно-мозговыми травмами. Существует и генетическая предрасположенность.

Выявляется эпилепсия через энцефалограмму, МРТ и генетическое обследование.

Эпилепсия излечима. Порядка 60% процентов пациентов лечатся относительно легко. Для 30% пациентов медикаментозно удается снизить частоту приступов.

Орловцам провериться на наличие болезни можно, придя в поликлинику к неврологу. При подозрении на эпилепсию врач назначит энцефалограмму.


Елена Литинская
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