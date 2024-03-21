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18:46, 21 марта 2024 года

Суд отправил Александра Бывшева в колонию за призывы к терроризму и фейки об ВС РФ

Осужденный публиковал информацию на своей странице в социальных сетях.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Орловец Александр Бывшев осужден за призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное распространение ложной информации под видом достоверной об использовании Вооруженных Сил РФ.

Как установили следствие и суд, с февраля по март 2022 года Бывшев разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети публикацию, побуждающую к совершению террористической деятельности. Затем с марта по апрель того же года мужчина распространил в интернете ложную информацию об армии РФ на территории Украины во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Суд вынес приговор. Бывшев отправится в колонию общего режима на семь лет, также он лишен права администрирования сайтов в интернете на четыре года. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ И УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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