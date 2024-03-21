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16:15, 21 марта 2024 года Сенатор Вадим Соколов поучаствовал в заседании Центризбиркома Подведены итоги выборов президента России.



Фото: тг-канал Вадима Соколова

В Москве 21 марта на заседании Центральной избирательной комиссии подвели итоги выборов президента. Заседание открыла глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что выборы имели глубокий смысл и историческое значение для России.



Президентская кампания, предшествующая голосованию, была отмечена как беспрецедентная по демократичности, открытости и прозрачности. Также на заседании было отмечено, что опыт нашей страны уже стал эталоном для других стран.





– Сегодня Владимир Владимирович Путин обратился со словами благодарности к избирателям, подчеркнув высочайшую гражданскую активность соотечественников. И все поздравления, которые он получает лично в связи с победой, адресовал своим согражданам. Поэтому состоявшиеся выборы и исторические, что это победа страны на фоне жестких вызовов от коллективного Запада, актов терроризма и попыток дискредитировать процесс голосования извне, - подчеркнул сенатор Вадим Соколов.



Соколов подытожил, что начался новый этап в истории России, в который мы вступаем с большой созидательной энергией и большими светлыми надеждами.





Сергей Силаев



