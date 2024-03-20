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19:30, 20 марта 2024 года В Кромах открыли Неделю детской книги Старт дали 20 марта.



Фото: администрация Кромского района

В поселке городского типа Кромы Орловской области открыли Неделю детской книги. Здесь чествовали лучших читателей района и самые читающие семьи. Праздник проводится ежегодно, а Кромы во второй раз стали столицей Недели детской книги в регионе.



На мероприятие приехали глава Кромского района Андрей Усиков, директор областной детской библиотеки Ирина Никашкина, директор Орловского дома литераторов Андрей Фролов, библиотекари. На празднике кромчанам и гостям района рассказали о том, как важно чтение для развития ребенка.



– Чтение – это ключ к знаниям, воображению и обогащению словарного запаса. Оно расширяет горизонты и помогает детям понять мир вокруг себя, - отметили в пресс-службе районной администрации.





Сергей Силаев



