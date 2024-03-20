Орловские дороги начали приводить в порядок

Глава Орловской области Андрей Клычков 18 марта поручилначать работу по уборке улично-дорожной сети. Губернатор подчеркнул, что работа должна быть выполнена до начала мая. Специалисты унитарного предприятия "Дорожная служба" приступили у уборке улично-дорожной сети.
– В процессе уборки дорог, обочин и тротуаров после зимы устраняем оставшиеся снежные заносы и лед, собираем мусор, ликвидируем ямы, трещины и другие повреждения на дорожном покрытии, - сообщилив соцсетях "Дорожной службы".
Как пояснили в госучреждении, главная цель работы – безопасность движения и комфорт для жителей.