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12:33, 18 марта 2024 года "Ростелеком" приглашает принять участие в VIII Всероссийском семейном IT-марафоне Фото: ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития при информационной поддержке фонда «Разумный интернет» объявляют об открытии регистрации на VIII Всероссийский семейный IT-марафон. Принять участие в онлайн-турнире могут семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей и близких родственников.



IT-марафон проходит на портале интерактивного образовательного проекта «Изучи интернет — управляй им» до 15 мая 2024 года. Регистрация семейных команд открыта до 22 апреля. Результаты будут объявлены в Международный день семьи, который ежегодно отмечается 15 мая.



Онлайн-соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит подготовить пост об IT-марафоне для соцсетей и путеводитель для семьи по каталогу лучших ресурсов с адресом в домене .ДЕТИ. Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 игровых заданий разной сложности, объединенных темой «Цифровая культура». Вопросы посвящены цифровому этикету и субкультурам, трансформации профессий под влиянием новых технологий, информационной и медиаграмотности, цифровой экономике и универсальном принятии.

«Базовые знания человека, в том числе связанные с безопасным использованием интернет-технологий, цифровой гигиеной и этикетом в первую очередь закладываются именно в семье. Поэтому уже восьмой год подряд мы проводим семейный IT-марафон, который позволяет семьям вместе повышать цифровую грамотность, сообща решая творческие задачи и выполняя сложные интерактивные задания онлайн-турнира. И особенно актуальна миссия нашего марафона сейчас, в Год семьи, которому посвящен весь 2024-й год», — сказал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. «Одна из важных задач “Ростелекома” — сокращение цифрового разрыва между поколениями, повышение цифровой грамотности пользователей интернета и развитие юных талантов. Поэтому мы очень рады, что в IT-марафоне участвуют именно семьи: командное состязание позволяет сплотить поколения, помогает лучше понимать друг друга. Для подготовки к семейному соревнованию мы рекомендуем использовать курс “Цифровое просвещение” на платформе “Ростелеком. Лицей”, который поможет разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности. Хорошим подспорьем может стать и наш образовательный проект “DigitaLogia: как все устроено” . Принимайте участие в IT-марафоне и погружайтесь в увлекательный мир информационных технологий», — отметила директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко. Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Игроки команд, занявшие призовые места, получат сертификаты крупных маркетплейсов Рунета. Отдельные призы подготовлены для капитанов команд-победителей: сертификаты от компании «Рег.ру» на регистрацию домена .ДЕТИ и создание сайта с помощью конструктора сроком на один год. Участники онлайн-турнира, не попавшие в лидеры, получат электронные грамоты.



За семилетнюю историю семейного IT-марафона в нем приняли участие 650 семейных команд со всей страны — это несколько тысяч детей, их родителей и друзей.



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«Изучи интернет — управляй им» — это интерактивный сайт, викторина и приложение, которые помогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-пользователями и научиться безопасному серфингу в сети. Проект также призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.



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Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня. Основной задачей Координационного центра является обеспечение надежного и стабильного функционирования DNS-инфраструктуры российского сегмента сети Интернет.



Координационный центр обеспечивает необходимую среду для развития цифровой экономики нашей страны, координируя регистрацию доменных имен для организаций, бизнесов и индивидуальных проектов граждан РФ. В доменах .RU и .РФ аккредитовано 99 регистраторов из 12 городов России.

В настоящее время в домене .RU насчитывается более пяти миллионов доменных имен. По количеству доменных имен .RU занимает пятое место среди национальных доменов мира. Домен .РФ, запущенный в 2010 году, вошел в европейскую «двадцатку» и теперь является одним из крупнейших IDN-доменов в мире.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков (20,7 млн).



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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