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20:34, 16 марта 2024 года На выборах президента России проголосовали 62% орловцев Второй избирательный день окончен.





В Орловской области в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 62% избирателей. 16 марта участки закрылись в 20:00.



17 марта - последний день голосования. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. В качестве наблюдателей зарегистрировано 2052 человека.



В списке кандидатов – Владислав Даванков от партии "Новые люди", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.





