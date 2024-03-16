Орловские зубры отправятся на Вологодчину

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12:00, 16 марта 2024 года
Орловские зубры отправятся на ВологодчинуТуда передадут десять животных.
Десять орловских зубров отправятся на Вологодчину. Краснокнижные исполины должны повысить жизнестойкость местной популяции.
Напомним, что орловская популяция зубров за последние 27 лет выросла в 8,5 раза. Сегодня в "Орловском полесье" обитают 723 вольноживущих зубра.
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