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Главная » Новости

14:55, 16 марта 2024 года

В Орле улицу Салтыкова-Щедрина отремонтируют на 180 миллионов рублей

Объявлен конкурс на поиск подрядчика.


В Орле улицу Салтыкова-Щедрина ждет капитальный ремонт. На Госзакупках объявлен конкурс на поиск подрядчика. Цена работ составляет почти 183 миллиона рублей.

Будущий подрядчик обязуется выполнить капремонт улично-дорожной сети по ул. Салтыкова-Щедрина с территорией прилегающих улиц: ул. 7 Ноября от д. №8 до д.№9 по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Тургенева от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, ул. Брестская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Полесская от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Октябрьская, от ул. Гуртьева от д. №2 до ул. Максима Горького, ул. Красноармейская от д. №4 до д. №6.

Сдать объект подрядчик должен 1 ноября 2024-го года.


Артем Ежаков
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