На Орловщине проголосовали 102-летние избиратели

Свой выбор сделали Серафима Дворядкина, Тамара Могилевцева и Александр Зотов.
В Орловской области в выборах президента России поучаствовали 102-летние избиратели. Как рассказали в орловском облизбиркоме, Серафима Дворядкина сама пришла на избирательный участок, а почетный гражданин города Ливны и заслуженный учитель Тамара Могилевцева проголосовала на дому.
Свой выбор сделал и ветеран Великой Отечественной войны Александр Зотов. Свой голос он также отдал дома, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".