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11:00, 16 марта 2024 года

Орловцы выбирают территории для благоустройства

В регионе собран перечень из 64-х объектов.


На Орловщине продолжается голосование за благоустройство общественных пространств. Выбор жителям области помогут сделать волонтеры.

Более 200 волонтеров до 17 марта будут работать на разных точках города. На сайте "Национальные проекты.рф" можно посмотреть адреса стационарных пунктов.

Голосование проходит по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В этом году в регионе на выбор 64 объекта. В Орле это скверы Танкистов и Альберта Иванова, а также территория возле дома №62 на набережной Дубровинского. Отдать свой голос можно лишь один раз.
Анастасия Филина, волонтер: "Самый легкий вариант, как можно проголосовать – это зарегистрироваться по номеру телефона. Также можно зарегистрироваться через Госуслуги, пройти голосование. Также можно по QR-коду, если нет времени зарегистрироваться и самостоятельно проголосовать".
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