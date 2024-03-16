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10:20, 16 марта 2024 года Сенатор Вадим Соколов проголосовал на президентских выборах Он посетил участок в главном корпусе ОГУ.





16 марта сенатор Совета Федерации ФС РФ Вадим Соколов проголосовал на президентских выборах. Он посетил участок в главном корпусе ОГУ. Вадим Соколов призвал тех, кто еще не отдал свой голос, сделать это сегодня или завтра.

"Я проголосовал прежде всего за нашу великую Родину, за Россию. За ее развитие как свободного, демократического и суверенного государства, в центре которого всегда находился и будет находиться человек, гражданин", – отметил сенатор. 16 марта избирательные участки работают до 20:00. 17 марта – с 8:00 до 20:00.





