Орловец Максим Голиков завоевал золото на первенстве ЦФО по боксу
В соревнованиях среди юниоров 19 - 22 лет.
Максим Голиков на фото крайний справа
В первенстве ЦФО по боксу орловец Максим Голиков завоевал золото. Окружные соревнования среди юниоров возрастной группы 19-22 лет проходили во Дворце спорта "Училище олимпийского резерва".
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по итогам всех вступлений орловские боксеры завоевали 5 медалей. Золото у Максима Голикова, серебро у Александра Караваева, бронза – у Егора Галецкого, Игоря Извекова, Станислава Мартынова.