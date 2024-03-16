Орловцу вынесли приговор за кражу сельхозоборудования на два миллиона

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12:55, 16 марта 2024 года
Орловцу вынесли приговор за кражу сельхозоборудования на два миллионаЧасть дохода в ближайшие годы он будет отдавать в пользу государства.
В Ливнах суд вынес приговор мужчине за крупную кражу. Он похитил оборудование из сельскохозяйственных организаций на 2,5 миллиона рублей.
Промышлял житель Урицкого района в Ливенском и Покровском районах. Он пробирался на территории предприятий и уносил оборудование, однако был задержан. Теперь ему предстоит понести наказание.
- Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Ольга СУПОНЕВА
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