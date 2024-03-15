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11:30, 15 марта 2024 года

Андрей Клычков вновь сел за парту

Глава региона поучаствовал в профориентационном занятии со школьниками.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в профориентационном уроке "Россия – мои горизонты". Курс во всех школах и профессиональных организациях страны стартовал еще в сентябре.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, каждый четверг орловцы знакомятся с различными отраслями национальной экономики, узнают о достижениях страны, а также изучают востребованные специальности, чтобы осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Дело в том, что вопросам профориентации молодежи, выбора профессионального пути и подготовки кадров в нашей стране, в Орловской области уделяется особое внимание. А первый шаг к постижению высот в профессии – это правильный ее выбор, максимальное соответствие вашим возможностям, интересам, способностям, вашему осознанному стремлению, - отметил Андрей Клычков.

Глава региона рассказал ребятам о достижениях нашей Родины и реализации масштабных проектов, а также сам сел за парту и послушал лекцию.


Сергей Силаев
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