Леонид Музалевский отдал голос на президентских выборах
Председатель облсовета выбрал для голосования первый день.
Фото: соцсети Леонида Музалевского
Председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевскийпринялучастие в выборах главы государства.
– Выполнил свой гражданский долг. Отдал свой голос на выборах Президента Российской Федерации, - написал Музалевский в соцсетях.
Председатель регионального заксобрания добавил, что россияне выбирают человека, которому доверят будущее Отчизны, ее безопасность и стабильность. Голос каждого человека важен, считает Леонид Музалевский.