В Орловской области начался второй день президентских выборов

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8:00, 16 марта 2024 года
В Орловской области начался второй день президентских выборовИзбирательные участки работают до 20:00.
16 марта с 8:00 до 20:00 в Орловской области продлится второй день выборов президента России. В регионе подготовлено 684 избирательных участка. В качестве наблюдателей зарегистрировано 2052 человека.
В списке кандидатов – Владислав Даванков от партии "Новые люди", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.
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